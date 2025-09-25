Ричмонд
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ

Путин: сотрудничество России с МАГАТЭ налажено по всем направлениям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле.

«Сотрудничество налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего, вопросов атомной безопасности в мире», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач.

«Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством», — добавил президент РФ.

Глава государства также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Глобальном атомном форуме.

Во встрече Путина и Гросси принял участие глава Росатома Алексей Лихачев.

