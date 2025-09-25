Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

«Сотрудничество [с МАГАТЭ] налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего вопросов атомной безопасности в мире», — сказал Путин на встрече.