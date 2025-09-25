Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Ранее они уже беседовали на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили поддержку готовности Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН.