Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.
Ранее они уже беседовали на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили поддержку готовности Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН.
