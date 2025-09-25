Ричмонд
Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

Ранее они уже беседовали на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили поддержку готовности Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН.

