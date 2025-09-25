Трамп подписал указ о сделке по TikTok

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам.
Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
ByteDance поблагодарила лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.