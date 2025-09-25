Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X* заявил, что Украина несет колоссальные потери на передовой, и даже увеличение поставок вооружений не изменит ситуацию.
Его слова стали реакцией на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что союзники профинансируют «постоянный поток» американского оружия для Киева.
Боуз подчеркнул, что масштабы человеческих потерь уже критичны. По его данным, около 1,4 миллиона украинцев либо погибли, либо получили тяжелые ранения в ходе конфликта.
Журналист добавил, что власти вынуждены забирать на службу последних мужчин, фактически опустошая улицы.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что власти освободили около 10 тысяч заключенных для последующей отправки в Вооруженные силы Украины.