«Цена будет чрезвычайно высокой»: Вучич рассказал о последствиях санкций США против Сербии

Сербский президент Александр Вучич заявил, что с 1 октября против сербской нефтяной компании NIS вступят в силу американские санкции. По его словам, Сербия становится «побочным ущербом противостояния США и России», поскольку российская сторона является мажоритарным акционером компании.

Источник: Life.ru

Президент в беседе с журналистам в Нью-Йорке предупредил, что санкции создадут серьёзные трудности для сербской экономики и энергетики, а также могут повлиять на выполнение обязательств перед сотрудниками, включая выплату зарплат.

«Мы были исключительно корректны и по отношению к российским партнёрам, и по отношению к американским. Будем стараться оставаться корректными ко всем, но люди должны знать: цена для нас будет чрезвычайно высокой», — подчеркнул глава государства.

Ранее Вучич выразил благодарность российской Службе внешней разведки за оперативное уведомление о планируемых массовых протестах, намеченных на 1 ноября. Он также отметил, что сербские спецслужбы намерены наладить сотрудничество с российскими партнёрами для обмена информацией. Напомним, российская разведка сообщила о возможной организации в Сербии «сербского майдана», утверждая, что либеральные силы Европы стремятся установить в стране правительство, которое будет действовать под контролем Брюсселя.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

