Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Кремле. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во встрече также приняли участие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель кабинета генерального директора Международного агентства по атомной энергии Яцек Анджей Былица.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул давние и активные связи России с МАГАТЭ, отметив, что Россия стояла у истоков создания агентства в 1957 году. Президент заверил, что Россия продолжит оказывать содействие агентству в решении глобальных задач, в том числе в развитии российской и мировой атомной энергетики, а также в вопросах атомной безопасности.

Гросси, в свою очередь, выразил благодарность за возможность вновь посетить Москву и продолжить диалог, говорится на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

Также глава государства заявил, что российские специалисты готовятся к серийному производству плавучих атомных электростанций.

