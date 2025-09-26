Рютте допустил удары НАТО по самолетам РФ при необходимости

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны-участники НАТО имеют право сбивать российские самолеты в случае нарушения их воздушного пространства. Об этом он рассказал в ходе своей встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.