Рютте допустил удары НАТО по самолетам РФ при необходимости

По словам Рютте, военные силы НАТО обучены анализировать угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены альянса якобы имеют право сбивать российские самолеты «в случае необходимости». Своё мнение он выразил в интервью Fox News.

«Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом», — подчеркнул он.

По словам Рютте, военные силы НАТО обучены «анализировать такие угрозы» и принимать решения о том, можно ли сопровождать российские самолеты с территории стран-союзников или предпринимать более решительные действия.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны-участники НАТО имеют право сбивать российские самолеты в случае нарушения их воздушного пространства. Об этом он рассказал в ходе своей встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте отметил, что альянс не видит прямой угрозы в связи с предполагаемым заходом российских самолетов в воздушное пространство Эстонии.

