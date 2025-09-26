Путин: Россия стояла у истоков создания МАГАТЭ с 1957 года

Президент Владимир Путин на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле напомнил, что Россия участвовала в создании агентства с момента его основания в 1957 году.
Он отметил, что на протяжении десятилетий Москва поддерживает тесное взаимодействие с организацией и старается вносить вклад в решение глобальных задач, стоящих перед ней. По словам Путина, речь идет о действительно ответственных и значимых направлениях работы.
Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МАГАТЭ охватывает практически все сферы, включая обеспечение международной ядерной безопасности.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал предложение Владимира Путина о соблюдении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в течение года после истечения срока его действия.