Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики

Байрактар добавил, что документ был подписан в Белом доме, где ранее прошли переговоры лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Турции Алпарслана Байрактара.

«Мы инициировали новый процесс, который еще больше углубит многомерное партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики. По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. Надеюсь, что работа, которая будет реализована в рамках этого соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам», — написал министр в соцсети Х.

Байрактар добавил, что документ был подписан в Белом доме, где ранее прошли переговоры лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. −0-

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше