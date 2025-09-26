Донецкая Народная Республика, 26 сентября.
В общей сложности с начала 2025 года российские войска освободили больше 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР. Армия России заняла новые позиции у Ямполя. Это стало возможным после уничтожения боевиков в Серебрянском лесничестве. Под огневой контроль взята трасса между Северском и Красным Лиманом. В районе последнего населённого пункта «Герань» поразила командный пункт ВСУ. Продолжается зачистка Кировска (Заречное). У Клебан-Быкского водохранилища украинские подразделения продолжают нести потери.
— При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР уничтожены две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 кв. км территории, — сообщили в Минобороны.
Под Шандриголово Киев перебросил дополнительные силы. Подразделения артиллеристов и миномётчиков находятся у села Крымки и Александровка.
Мотострелки группировки войск «Южная» уничтожили личный состав ВСУ, заблокированный в районе Клебан-Быкского водохранилища. Видео © Telegram / Минобороны России.
Курская область, 26 сентября.
ВСУ прекратили наступать на территорию Курской области, но начали ядерный террор. Украинский дрон атаковал Курскую АЭС-2. Повреждено одно здание, однако пожара удалось избежать. В свою очередь, наши войска наносят удары по скоплению ВСУ в Сумской области. Группировка «Север» отбила контратаки в Варачине, Кондратовке и Алексеевке. ВС РФ с начала года взяли под контроль уже 223 квадратных километра Сумщины.
Харьковская область, 26 сентября.
В Харьковской области под контроль наших войск в 2025 году перешло 542 квадратных километра. Армия России продолжает бои за Купянск и Волчанск. В последнем штурмовики заняли территорию маслоэкстракционного завода. Сейчас ВС РФ проводят операцию, цель которой — отрезать противника от снабжения. Вместе с этим ВСУ отодвигают от Липцов.
Почему дезертируют из ВСУ.
Бывший командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин объяснил украинским журналистам, почему мужчины бегут из украинских подразделений. По его словам, одной из причин является отсутствие сроков службы. Кроме того, в вооружённые формирования попадают те, кто и не хотел идти воевать. Те же, кто был мотивирован, оказываются в других подразделениях, в итоге в бой идут украинцы, не желающие стрелять. Комбриг назвал ещё одну важную проблему.
— Недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно — к главкому ВСУ, — отметил Рюмшин.
Сам же он находится под следствием. В его подчинении находились те, кто обучался во Франции, а позже был отправлен под Красноармейск. Там бригада «Анны Киевской» понесла серьёзные потери. Рюмшин считает: дело против него связано с тем, что военное руководство Украины нашло того, кого можно обвинить в провалах на фронте.
Откуда Киев будет набирать наёмников.
Итальянское издание L'AntiDiplomatico выяснило, что в некоторых подразделениях ВСУ наёмников больше, чем украинцев. При этом на Украине собираются увеличить количество вооружённых иностранцев.
— Есть все основания считать, что мы будем привлекать больше новобранцев: иностранцев из бедных стран Латинской Америки и Африки, но мы пока не располагаем общим государственным механизмом для набора этих людей, — заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко.
Авторы материала отметили и других наёмников. Это лидеры европейских государств, поддерживающие Украину, но местные жители не согласны с ними и пытаются отстоять своё будущее без войны с Россией.