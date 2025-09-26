Дональд Трамп подписал указ о продаже TikTok американским инвесторам

Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на развитие торгового сотрудничества между странами и поддержку двусторонних консультаций по вопросу TikTok. Китайский лидер со своей стороны отметил, что Пекин поддерживает ведение переговоров на основе рыночных правил.