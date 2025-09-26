Кац, сдавайся. За что беглый блогер попал в международный розыск

Сбежавший из России в феврале того же года общественник регулярно поливал страну и её армию грязью, за что уже в июле получил статус иноагента. Тогда Кац* заявил, что рад попаданию в «такой редкий клуб», а в его планах вернуться в Россию сразу, как это станет возможным. С того же момента он не стал маркировать свои посты в соцсетях и YouTube соответствующей сопроводительной надписью.