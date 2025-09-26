Лавров: НАТО и ЕС объявили войну России руками Украины

В своем выступлении министр также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которые ведут к росту глобальной нестабильности и умножают региональные конфликты. В качестве другого примера эскалации Лавров привел ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, глава российской дипломатии напомнил об 80-летии победы над нацизмом и милитаризмом, которая, по его словам, позволила учредить ООН для избавления грядущих поколений от бедствий войны.