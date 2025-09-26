Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне

Документ распространяется на территорию округа Колумбия.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп издал указ о применении смертной казни в Вашингтоне. Соответствующее решение он озвучил во время трансляции из Овального кабинета.

Документ распространяется на территорию округа Колумбия, где расположена американская столица. Этот регион не имеет статуса штата и находится под юрисдикцией федерального конгресса.

Таким образом, именно Конгресс США является органом, который формально управляет Вашингтоном, и введённая мера будет действовать в рамках его полномочий.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов, являющийся кандидатом на пост председателя Верховного суда РФ, заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше