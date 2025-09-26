Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп издал указ о применении смертной казни в Вашингтоне. Соответствующее решение он озвучил во время трансляции из Овального кабинета.
Документ распространяется на территорию округа Колумбия, где расположена американская столица. Этот регион не имеет статуса штата и находится под юрисдикцией федерального конгресса.
Таким образом, именно Конгресс США является органом, который формально управляет Вашингтоном, и введённая мера будет действовать в рамках его полномочий.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов, являющийся кандидатом на пост председателя Верховного суда РФ, заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно.
