Путин встретился с Пашиняном.
Президент России Владимир Путин 25 сентября провел в Кремле переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщают СМИ.
«Российскую делегацию возглавил президент, в состав вошли вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава “Росатома” Алексей Лихачев. Армению представляли вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, замглавы МИД Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян и пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян», — сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин и Никол Пашинян уже встречались в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где обсуждали вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности. Переговоры в Кремле стали продолжением диалога между лидерами России и Армении на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и необходимости координации по ряду экономических и инфраструктурных проектов.