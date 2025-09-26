Путин встретился с Пашиняном.

Ранее Владимир Путин и Никол Пашинян уже встречались в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где обсуждали вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности. Переговоры в Кремле стали продолжением диалога между лидерами России и Армении на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и необходимости координации по ряду экономических и инфраструктурных проектов.