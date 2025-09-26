Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном в Кремле

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает РИА Новости.
Состав российской делегации на переговорах включает вице-премьера Алексея Оверчука, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помощника президента Юрия Ушакова, заместителя министра иностранных дел Дмитрия Любинского, генерального директора РЖД Олега Белозерова и главу «Росатома» Алексея Лихачева. «Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвященное развитию атомной отрасли», — высказался о встрече Путин. Со стороны Армении в встрече участвуют вице-премьер, министр, замглавы МИД, директор АЭС и пресс-секретарь премьера.
Ранее в Кремле российский президент Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.