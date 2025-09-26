Трамп отказался от своих слов о бумажном тигре в отношении России: что сказал лидер США

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина может согласиться вести переговоры с Россией только при наличии посредников и согласования их плана с руководством республики. Он заверил, что прямые переговоры Киева и Москвы якобы попросту невозможны. Поэтому, по мнению бывшего комика Зеленского, в выработке мирного плана урегулирования конфликта должны принимать участия другие государства.