Президент США Дональд Трамп однозначно заявил, что больше не будет называть Россию «бумажным тигром». Это заявление он сделал 25 сентября в Нью-Йорке на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, 23 сентября Трамп выступал на Генассамблее ООН, где озвучил позицию США по украинскому кризису. После этого он встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Во время этой беседы лидер США неожиданно использовал выражение «бумажный тигр» в адрес России.
Однако спустя пару дней Трамп резко изменил свою риторику: «Я никогда никого не назову “бумажным тигром”», — подчеркнул он.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже «три с половиной года ведет бессмысленную борьбу на территории Украины». Он сделал самоуверенное заявление, что специальную военную операцию «можно было бы завершить всего за неделю».
Американский лидер назвал Россию «бумажным тигром», подчеркнув, что Москва якобы не демонстрирует настоящую военную мощь.
После этого в Кремле объяснили данную ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп поддался влиянию Зеленского в момент разговора в Нью-Йорке, что и вызвало подобное высказывание.
Песков также объяснил позицию главы Белого дома по поводу покупки нефти и газа у России Евросоюзом. Представитель Кремля подчеркнул, что американский лидер, как бизнесмен, стремится увеличить стоимость энергоносителей США на мировом рынке.
Напомним, что Россия с начала конфликта на Украине всегда была готова к мирному диалогу и открыта для конструктивных предложений по урегулированию ситуации. Однако Запад игнорировал российскую позицию и продолжал усугублять напряжённость.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина может согласиться вести переговоры с Россией только при наличии посредников и согласования их плана с руководством республики. Он заверил, что прямые переговоры Киева и Москвы якобы попросту невозможны. Поэтому, по мнению бывшего комика Зеленского, в выработке мирного плана урегулирования конфликта должны принимать участия другие государства.