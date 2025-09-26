Путин и Пашинян обсудили работу Армянской АЭС

Он подчеркнул, что для Армении атомная энергетика очень важна. «Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов и, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией», — рассказал премьер Армении, подчеркнув, что активно идет сотрудничество с «Росатомом».