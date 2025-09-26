Путин и Пашинян обсудили работу Армянской АЭС

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили работу Армянской атомной электростанции, а также различные аспекты двусторонних отношений.
«Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвященное развитию атомной отрасли. Это естественно, поскольку все-таки в Армении функционирует и давно атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30% электроэнергии в стране, все-таки это такой серьезный показатель — 30%, треть всего электричества выдает атомная электростанция», — приветствовал своего собеседника российский лидер.
Путин напомнил, что «Росатом» «работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС». «Поэтому ваше присутствие на форуме, конечно, вполне логично», — заметил он.
В целом, по оценке Путина, отношения РФ и Армении «развиваются поступательно, хорошо». «Почти 11 миллиардов товарооборот, это 34% от внешнего торгового оборота республики. На 11,7 миллиарда долларов, по нашим статданным, торговый оборот Армении с Россией — это рекордные показатели, это 2024 год. Отношения развиваются и по всем другим направлениям», — добавил Путин, отметив, что с армянскими партнерами всегда есть о чем поговорить.
Со своей стороны Пашинян поблагодарил за приглашение принять участие в форуме Мировая атомная неделя. «Сегодня мы много нового узнали об атомных технологиях. Спасибо, что поделились. Конечно же, роль атомной энергетики продолжительно растет и уже глобально считается атомная энергетика экологической энергетикой», — заметил Пашинян.
Он подчеркнул, что для Армении атомная энергетика очень важна. «Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов и, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией», — рассказал премьер Армении, подчеркнув, что активно идет сотрудничество с «Росатомом».
Говоря о двусторонней повестке, Пашинян отметил, что «отношения планомерно развиваются». «Правда, в этом году наметился некоторый спад, и это связано с некоторыми глобальными процессами, но я думаю, что надо релевантно работать над этой темой, чтобы наша взаимная торговля продолжала расти и в тех темпах, которые у нас наметились в 2023—2024 году», — подытожил он.