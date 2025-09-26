Ричмонд
Лавров провел переговоры с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Переговоры прошли на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел РФ заявил о поддержке основных принципов организации.

«Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана. Надеюсь, мы сможем обсудить сейчас идеи насчет этого. И было бы интересно узнать, как идут приготовления к министерской встрече», — заявил глава МИД России на переговорах с Синирлиоглу, передает ТАСС.

Встреча Лаврова с главой ОБСЕ проходит на фоне активных дипломатических контактов России на полях Генассамблеи ООН. Ранее министр иностранных дел РФ также провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Обе встречи проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и связаны с обсуждением актуальных вопросов международной безопасности и сотрудничества.

