Путин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном в Кремле

«Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвящённое развитию атомной отрасли. Это естественно, поскольку всё-таки в Армении функционирует атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30 процентов электроэнергии в стране. Всё-таки это серьёзный показатель — 30 процентов, треть всего электричества выдаёт атомная электростанция. И “Росатом” работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС, поэтому ваше присутствие на форуме, конечно, вполне логично», — отметил в ходе разговора российский лидер.