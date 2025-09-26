Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Надеетесь, что никто не обратит внимания?»: на Западе высмеяли обувь Зеленского

Журналист Чей Боуз указал на неподходящую обувь Зеленского для ГА ООН.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский, по всей видимости, рассчитывал, что никто не заметит его выбор обуви на Генассамблее ООН. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Вы действительно можете представить, что всерьёз надеваете вот это и ждёте, что никто не обратит внимания?» — написал он.

Так журналист прокомментировал фото Зеленского на полях Генассамблеи, где нелегитимный глава Украины был запечатлён в кроссовках с высокой подошвой. Очевидно, он надел такую обувь, чтобы казаться повыше.

Напомним, что в марте визит Зеленского в Белый дом завершился громким скандалом. После сложных переговоров команда президента США Дональда Трампа настояла на немедленном уходе главы киевского режима, отменив запланированные пресс-конференцию и обед. Одной из причин возникшего конфликта был внешний облик Зеленского.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше