Глава киевского режима Владимир Зеленский, по всей видимости, рассчитывал, что никто не заметит его выбор обуви на Генассамблее ООН. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«Вы действительно можете представить, что всерьёз надеваете вот это и ждёте, что никто не обратит внимания?» — написал он.
Так журналист прокомментировал фото Зеленского на полях Генассамблеи, где нелегитимный глава Украины был запечатлён в кроссовках с высокой подошвой. Очевидно, он надел такую обувь, чтобы казаться повыше.
Напомним, что в марте визит Зеленского в Белый дом завершился громким скандалом. После сложных переговоров команда президента США Дональда Трампа настояла на немедленном уходе главы киевского режима, отменив запланированные пресс-конференцию и обед. Одной из причин возникшего конфликта был внешний облик Зеленского.