«Надеетесь, что никто не обратит внимания?»: на Западе высмеяли обувь Зеленского

Напомним, что в марте визит Зеленского в Белый дом завершился громким скандалом. После сложных переговоров команда президента США Дональда Трампа настояла на немедленном уходе главы киевского режима, отменив запланированные пресс-конференцию и обед. Одной из причин возникшего конфликта был внешний облик Зеленского.