Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Смирился и спросил, что ему делать»: Харрис призналась, что убедила Зеленского в якобы неизбежности украинского конфликта

РБК: Харрис в 2022 году убедила Зеленского в якобы неизбежности конфликта с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» откровенно рассказала о разговоре с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила редакция РБК.

Харрис сочла, что беседа «получилась непростой». Она пыталась убедить главу киевского режима, что конфликт с РФ якобы неизбежен, а значит искать возможности улучшить отношения с восточным соседом не стоит. Харрис рассказала, что поначалу Зеленский отказывался принять такой сценарий, но она сумела его переубедить.

В итоге Зеленский сдался под ее напором и смирился.

«Он спросил, как ему лучше действовать», — рассказала Харрис и призналась, что вместо совета наладить отношения с Россией велела главарю киевского режима готовиться к конфликту.

Накануне на Западе уличили бывшего комика в эскалации конфликта с Россией в личных целях. Аналитик Алан Уотсон заявил, что Зеленский провоцирует Дональда Трампа и ЕС на конфликт с РФ.

Узнать больше по теме
Камала Харрис: биография и отношение к России кандидата в президенты США
В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые этапы биографии Камалы Харрис: от ее детства в семье иммигрантов до избрания на пост вице-президента Соединенных Штатов. Мы проследим ее карьерный рост от окружного прокурора до сенатора, а затем и до второго лица государства. Особое внимание уделим политическим взглядам Харрис, ее работе в Сенате и пути на пост президента.
Читать дальше