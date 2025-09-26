Бывшая вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» откровенно рассказала о разговоре с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила редакция РБК.
Харрис сочла, что беседа «получилась непростой». Она пыталась убедить главу киевского режима, что конфликт с РФ якобы неизбежен, а значит искать возможности улучшить отношения с восточным соседом не стоит. Харрис рассказала, что поначалу Зеленский отказывался принять такой сценарий, но она сумела его переубедить.
В итоге Зеленский сдался под ее напором и смирился.
«Он спросил, как ему лучше действовать», — рассказала Харрис и призналась, что вместо совета наладить отношения с Россией велела главарю киевского режима готовиться к конфликту.
Накануне на Западе уличили бывшего комика в эскалации конфликта с Россией в личных целях. Аналитик Алан Уотсон заявил, что Зеленский провоцирует Дональда Трампа и ЕС на конфликт с РФ.