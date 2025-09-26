Путин снизил влияние Запада на Армению через АЭС

Отношения между Россией и Арменией выстраиваются не без шероховатостей из-за стремления Еревана активно сотрудничать с Западом, что зачастую приводит к разногласиям. Наглядный пример — стремление Армении в ЕС, что несовместимо с ее членством в ЕАЭС, на что не раз указывала Москва. Несмотря на это Путин и Пашинян регулярно встречаются и поддерживают контакты, в прошлый раз они виделись меньше месяца назад — 31 августа в Китае, летом они дважды разговаривали по телефону.