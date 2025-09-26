Ричмонд
Экс-главу ФБР Коми обвинили в даче ложных показаний

Экс-главу ФБР Коми обвинили в воспрепятствовании правосудию.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Коми были предъявлены обвинения по двум из трех пунктов, запрошенных прокуратурой.

Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая впоследствии была опровергнута.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.

Газета New York Post 2 июля 2025 года опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о «российском вмешательстве» и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве «преступлением века», угрожающим США.

