Хуситы запустили гиперзвуковую ракету по Израилю в ответ на удары по Сане

Шиитское движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, заявило о запуске гиперзвуковой ракеты с разделяющейся боевой частью по территории Израиля. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале хуситов.
По их данным, военная операция была проведена с применением баллистической ракеты «Палестина-2», оснащенной несколькими боеголовками. Отмечается, что целью удара стали объекты в районе Тель-Авива.
В публикации уточняется, что ракета была направлена на «несколько ключевых целей» в оккупированном Яффо. Хуситы назвали операцию «качественной» и подчеркнули, что она стала частью их продолжающейся военной кампании.
Ранее хуситы сообщили, что атаковали израильский аэропорт Рамон, удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов.