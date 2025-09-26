Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы запустили гиперзвуковую ракету по Израилю в ответ на удары по Сане

Целью удара стали объекты в районе Тель-Авива.

Источник: Аргументы и факты

Шиитское движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, заявило о запуске гиперзвуковой ракеты с разделяющейся боевой частью по территории Израиля. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале хуситов.

По их данным, военная операция была проведена с применением баллистической ракеты «Палестина-2», оснащенной несколькими боеголовками. Отмечается, что целью удара стали объекты в районе Тель-Авива.

В публикации уточняется, что ракета была направлена на «несколько ключевых целей» в оккупированном Яффо. Хуситы назвали операцию «качественной» и подчеркнули, что она стала частью их продолжающейся военной кампании.

Ранее хуситы сообщили, что атаковали израильский аэропорт Рамон, удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов.