The Economist: Тони Блэр надеется возглавить администрацию Газы после конфликта

Как уточняет журнал, у подобного плана довольно много противников на Ближнем Востоке, учитывая действия Блэра на посту премьера. Именно при нем Великобритания поддержала вторжение США в Ирак в 2003 году. Блэр с 2007 по 2015 год был специальным представителем «квартета» по ближневосточному урегулированию, однако его критики называют эту работу недостаточно результативной. Как говорится в статье, против кандидатуры британца могут выступать президент Палестины Махмуд Аббас, радикальное палестинское движение ХАМАС и руководство Израиля.