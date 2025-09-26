Лихачёв: Киев расширяет географию провокаций против российских АЭС

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал актом ядерного терроризма удар ВСУ по последней линии ЗАЭС. Станция уже двое суток работает на дизель-генераторах. Восстановить электроснабжение в ближайшее время не получится из-за продолжающихся обстрелов территории вокруг АЭС и в районе повреждённой высоковольтной линии.