«Не всегда надо сбивать»: Генсек НАТО неожиданно смягчил риторику по российским самолётам

В эфире CNN Рютте отметил, что реакция должна зависеть от уровня угрозы: если есть прямая опасность для граждан или военных, союзники вправе действовать максимально жёстко, вплоть до уничтожения воздушных целей. Однако если угрозы нет — речь может идти только о сопровождении самолётов до выхода из воздушного пространства НАТО.