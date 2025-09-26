«Не всегда надо сбивать»: Генсек НАТО неожиданно смягчил риторику по российским самолётам

В эфире CNN Рютте отметил, что реакция должна зависеть от уровня угрозы: если есть прямая опасность для граждан или военных, союзники вправе действовать максимально жёстко, вплоть до уничтожения воздушных целей. Однако если угрозы нет — речь может идти только о сопровождении самолётов до выхода из воздушного пространства НАТО.
Рютте подчеркнул, что альянсу необходима «спокойная и коллективная реакция» и отказался от идеи мгновенного применения силы в любой ситуации. По его словам, внутри НАТО нет разногласий по этому вопросу.
Кроме того, в эфире Bloomberg Television генсек заявил, что альянсу нужно выработать новые подходы к отражению атак беспилотников.
«Это неприемлемо, если вы сбиваете беспилотники стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые обходятся вам, возможно, в полмиллиона или миллион долларов», — подчеркнул он.
При этом Рютте добавил, что НАТО активно перенимает опыт Украины в борьбе с дронами.
Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков предупредил НАТО, что сбитый российский самолёт будет означать войну. Он напомнил, что истребители альянса сами нередко нарушают воздушные границы России, но Москва не отвечает силой.
