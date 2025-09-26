Пашинян рассказал, что Армения ищет проекты малых модульных АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает возможность внедрения малых модульных атомных электростанций и активно обсуждает эту тему с Россией. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
По словам Пашиняна, значение атомной энергетики в мире стабильно растет, и сегодня она признана экологически чистым источником энергии. Он подчеркнул, что для Армении атомная отрасль играет стратегическую роль, обеспечивая существенную часть энергопотребления страны.
Глава правительства отметил, что в поиске оптимальных решений для будущего развития энергетики Армения ведет «очень активный диалог» с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин и Пашинян обсудили работу Армянской АЭС и текущее состояние двусторонних отношений.