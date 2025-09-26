Лавров встретился с Генсеком ООН

Ранее Лавров встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Министр иностранных дел также провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Обе переговорные сессии проходят в нью-йоркской штаб-квартире ООН и были посвящены обсуждению ключевых тем международной безопасности и взаимодействия.