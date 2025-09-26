Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров встретился с Генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу и беседу с генсеком ООН Антонио Гутерришем в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Лавров встретился с Генсеком ООН Антонио Гутерришем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу и беседу с генсеком ООН Антонио Гутерришем в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сергей Лавров встретился с Генсеком ООН [Антонио Гутерришем]», — рассказала Захарова в своем telegram-канале. И показала фотографию, где стороны жмут друг другу руки.

Ранее Лавров встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Министр иностранных дел также провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Обе переговорные сессии проходят в нью-йоркской штаб-квартире ООН и были посвящены обсуждению ключевых тем международной безопасности и взаимодействия.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше