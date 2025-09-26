Ричмонд
Депутат Кошелев: жильцов могут оштрафовать за антисанитарию в квартирах

Кошелев объяснил, что для начала важно зафиксировать нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы многоквартирных домов могут быть оштрафованы за несоблюдение санитарных норм в своей квартире, если на них поступит жалоба от соседей в Роспотребнадзор с приложением всех необходимых документов. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Депутат напомнил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в жилых помещениях строго регламентировано Жилищным кодексом РФ. Нарушения со стороны жильцов опасны не только для них самих, но и для всего дома в целом.

Кошелев объяснил, что для начала важно зафиксировать нарушения — сделать фотографии и видео, а затем обратиться с жалобой в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Он добавил, что если соседи не реагируют и не устраняют нарушения, тогда жалобу можно направить в Роспотребнадзор, приложив копии актов обследования УК или ТСЖ. В случае выявления нарушений ведомство обязано выписать предписание, а при необходимости привлечь нарушителей к административной ответственности. Размер штрафа за антисанитарию варьируется от 500 до 1000 рублей. Ранее ГД утвердила закон, направленный на защиту интересов жителей многоквартирных домов. С начала 2024 года в нижнюю палату парламента поступило 1162 обращения от граждан, выражающих недовольство работой управляющих компаний.

