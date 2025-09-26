Ричмонд
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты Палестина-2 по Тель-Авиву

Хуситы запустили гиперзвуковую ракету «Палестина-2» с кассетной боеголовкой по Тель-Авиву. Удар пришёлся по району Яффе, заявили представители движения.

Источник: Life.ru

Однако израильские военные сообщили, что ракету удалось перехватить. В ЦАХАЛ отметили, что в момент атаки в нескольких районах страны сработали сирены.

Стоит отметить, что накануне ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Сане. Целью стали штаб-квартиры силовых структур, здание генштаба и военные лагеря. Эти действия стали ответом на атаку беспилотника хуситов по городу Эйлат, в результате которой пострадали более 20 человек.

Ранее Life.ru писал, что ХАМАС направил личное письмо Дональду Трампу с предложением перемирия. В документе организация просила США гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях. В обмен движение пообещало немедленно освободить половину израильских заложников, находящихся в Газе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

