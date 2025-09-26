Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты Палестина-2 по Тель-Авиву

Стоит отметить, что накануне ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Сане. Целью стали штаб-квартиры силовых структур, здание генштаба и военные лагеря. Эти действия стали ответом на атаку беспилотника хуситов по городу Эйлат, в результате которой пострадали более 20 человек.