Шор предложил решать вопрос о голосовании молдавской диаспоры референдумом

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о голосовании диаспоры нужно решать через референдум, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа» Илан Шор в интервью РИА Новости.
«Это дискриминация, когда одни голосуют, а другие нет. Либо диаспора вообще не голосует, либо голосуют все на равных условиях. Вопрос сложный: человек, не живущий в стране, не всегда может объективно оценить ситуацию. Но в отличие от режима, мы уважаем разные мнения, и этот вопрос нужно решать через референдум», — сказал Шор.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия «Действие и солидарность» пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.