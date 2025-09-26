Шор предложил решать вопрос о голосовании молдавской диаспоры референдумом

«Это дискриминация, когда одни голосуют, а другие нет. Либо диаспора вообще не голосует, либо голосуют все на равных условиях. Вопрос сложный: человек, не живущий в стране, не всегда может объективно оценить ситуацию. Но в отличие от режима, мы уважаем разные мнения, и этот вопрос нужно решать через референдум», — сказал Шор.