Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по коммерческому судну КНДР.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 26 сен — РИА Новости. Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР, якобы нарушившего де-факто морскую границу Северную пограничную линию (NLL) в районе острова Пэннён, передаёт агентство Ренхап со ссылкой на военных.

По данным Объединённого командования начальников штабов, утром в пятницу судно КНДР пересекло NLL. Военные Южной Кореи открыли предупреждающий огонь и по радио потребовали покинуть воды.

«Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами. Мы, сохраняя готовность, будем решительно реагировать на любые ситуации и продолжать защищать NLL», — заявили военные.

После северокорейское судно покинуло южнокорейские воды, пишет агентство.