Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы

Лавров обсудил с Гутеррешем Украину и палестино-израильский конфликт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.

Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем.

«Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем… Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше