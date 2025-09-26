Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы

«Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем… Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.