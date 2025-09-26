Ричмонд
Лавров и Гутерреш настроены на укрепление взаимодействия России и ООН

Лавров подчеркнул важность беспристрастности сотрудников секретариата ООН.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на двусторонней встрече выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, сообщили в МИД РФ.

Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем.

«Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем… С обеих сторон выражен твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН. С российской стороны была подчеркнута приверженность центральной координирующей роли Всемирной организации в мировых делах и принципам Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи», — говорится в сообщении.

«Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.

