Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми понесёт ответственность

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми «коррумпированным» и заявил, что он вскоре понесёт ответственность за свои действия. В публикации в Truth Social американский лидер охарактеризовал экс-главу ФБР как «одного из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна».

Источник: Life.ru

«Он так долго приносил вред нашей стране, и теперь наконец-то начинает нести ответственность за свои преступления против нашего народа», — написал хозяин Белого дома.

По информации Fox News, Коми предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию в рамках расследования операции Crossfire Hurricane — дела о возможных связях штаба Трампа с Россией в 2016 году. Расследование в отношении бывшего директора ФБР было инициировано в июле текущего года. Как указывает CNN, ожидается, что Коми явится с повинной в пятницу, 26 сентября.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард представила отчёт, в котором утверждается, что администрация 44-го президента США, демократа Барака Обамы, после того как республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах в 2016 году, фактически создала поддельные разведывательные данные. Они указывали на якобы вмешательство России в выборы. Габбард подчеркнула, что данная манипуляция была направлена на попытку лишить Трампа власти.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

