Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми понесёт ответственность

По информации Fox News, Коми предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию в рамках расследования операции Crossfire Hurricane — дела о возможных связях штаба Трампа с Россией в 2016 году. Расследование в отношении бывшего директора ФБР было инициировано в июле текущего года. Как указывает CNN, ожидается, что Коми явится с повинной в пятницу, 26 сентября.