Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем Украину и Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщают СМИ.

Лавров обсудил с ООН Украину.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудили ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта», — пишет РИА Новости. Ранее Лавров уже провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу и государственным секретарем США Марко Рубио.

О встрече Лаврова с Антониу Гутеррешем также сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала фото, на котором стороны жмут друг другу руки.

