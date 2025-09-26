НАТО хочет оставить реакцию на якобы вторжения ВВС РФ в неопределенности

НАТО намерено сохранять определённую двусмысленность в вопросе возможных ответных действий на предполагаемые «вторжения» российских самолетов в воздушное пространство стран альянса, заявил генсек организации Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax.
По его словам, альянс не раскрывает все детали своей реакции, чтобы президент России Владимир Путин «не знал слишком много».
При этом он подчеркнул, что НАТО фиксирует любые подобные инциденты и готово реагировать.
Ранее Рютте рассказал, что НАТО следует «усилить давление» на государства, покупающие российскую нефть. По его словам, речь идёт о Турции, Венгрии и Словакии.
