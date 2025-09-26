Лавров обсудил с Гутерришем конфликты на Украине, в Газе и реформирование ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых были рассмотрены вопросы реформирования всемирной организации в контексте инициативы «ООН-80». Министр подчеркнул, что преобразования должны сохранять институциональные основы ООН и осуществляться под строгим контролем государств-членов.