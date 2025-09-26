«Не спасёт никакое бомбоубежище»: В РФ жёстко ответили Зеленскому на угрозы в адрес россиян

По его словам, «террористическими заявлениями» глава киевского режима рискует повторить судьбу своего кумира Гитлера, закончившего жизнь в бункере.
«Зеленскому ещё аукнутся угрозы в адрес россиян. Он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасёт никакое бомбоубежище», — сказал Рогов.
Ранее Зеленский в своём выступлении посоветовал россиянам выучить расположения бомбоубежищ. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия обладает оружием, против которого бомбоубежища бессильны.
