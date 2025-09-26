The Economist: Тони Блэр надеется возглавить администрацию Газы

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр намерен возглавить международный переходный орган управления сектором Газа после завершения военной операции Израиля, сообщает журнал The Economist. Решение о создании такой структуры предусмотрено мирным планом, разрабатываемым при содействии США аналитическим центром Tony Blair Institute (TBI).
По плану, для начала работы органу потребуется мандат ООН на пять лет, чтобы он мог функционировать как «высшая политическая и законная власть» в регионе. В случае одобрения Блэр будет руководить советом из семи человек и сможет опираться на секретариат из 25 сотрудников, которые займутся управлением палестинского анклава.
Источник издания отметил, что Блэр готов посвятить этому процессу своё время и стремится «закончить эту войну». По данным The Daily Telegraph, кандидатуру 72-летнего политика поддерживают зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил создание палестинского государства.