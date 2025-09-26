Ричмонд
Министр экономразвития Новосибирской области Решетников уходит в отставку

По предварительным данным, он может занять должность в одном из высших учебных заведений.

Источник: Om1 Новосибирск

По информации издания «Континент Сибирь», министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников покидает свой пост. Несколько независимых источников сообщили изданию, что отставка Решетникова состоится 6 октября.

Лев Решетников возглавлял региональное министерство экономического развития на протяжении шести лет.

Источники издания называют Решетникова одним из самых эффективных министров в команде губернатора. По информации издания, Лев Решетников может занять должность в одном из высших учебных заведений.