Министр экономразвития Новосибирской области Решетников уходит в отставку

По информации издания «Континент Сибирь», министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников покидает свой пост. Несколько независимых источников сообщили изданию, что отставка Решетникова состоится 6 октября.
Лев Решетников возглавлял региональное министерство экономического развития на протяжении шести лет.
Источники издания называют Решетникова одним из самых эффективных министров в команде губернатора. По информации издания, Лев Решетников может занять должность в одном из высших учебных заведений.