Глава киевского режима Владимир Зеленский, угрожая гражданам России, рискует навлечь на себя справедливое возмездие. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — подчеркнул Рогов.
При этом он не исключил, что судьба Зеленского может повторить путь Адольфа Гитлера.
Ранее с аналогичным заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ответ на недавние высказывания бывшего комика он предупредил о возможном применении Россией оружия, против которого не защищают даже бомбоубежища.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы дал разрешение на нанесение ударов по России в случае продолжения атак российских вооружённых сил на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако американская администрация не отреагировала на заявление нелегитимного лидера.