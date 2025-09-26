США и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал от Турции прекратить закупки российской нефти. Он отметил, что его турецкий партнёр Реджеп Тайип Эрдоган человек с твёрдым характером, однако, несмотря на это, между ними сложились «прекрасные отношения» как в сфере военного сотрудничества, так и в торговых вопросах.