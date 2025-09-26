Ричмонд
Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Причиной подобных мер названо обострение обстановки на границе.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Польши настоятельно рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию и тем, кто уже находится на её территории, немедленно покинуть страну. Соответствующее заявление опубликовано польским посольством в Минске.

В сообщении отмечается, что уехать можно с помощью любых доступных средств — как коммерческих рейсов, так и частного транспорта. Польские власти подчеркивают, что поездки в Белоруссию в настоящий момент несут повышенные риски.

Причиной подобных мер названо обострение обстановки на границе и случаи произвольных задержаний польских граждан на территории республики.

Ранее польские власти возобновили пропуск транспорта через границу с Белоруссией. Пропуск транспорта был возобновлен на переходах, которые закрыли 12 сентября из-за учений «Запад-2025».