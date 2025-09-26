Ричмонд
Экс-главе ФБР грозит 5 лет тюрьмы, но он отвергает обвинения

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил о своей невиновности и готовности доказать это в суде. В своих соцсетях экс-глава ФБР также выразил разочарование действиями министерства юстиции.

«Я глубоко верю в федеральную судебную систему, я невиновен, так что давайте проведём судебное разбирательство и сохраним веру», — сказал он.

Коми также отметил, что его семья осознавала последствия противостояния с президентом Дональдом Трампом, но не готова «жить на коленях». По информации Fox News, экс-директору ФБР грозит до 5 лет тюрьмы за дачу ложных показаний по делу о приписываемых предвыборному штабу Трампа в 2016 году связях с Россией.

Ранее телеканал сообщал о предъявлении Коми обвинений в воспрепятствовании правосудию. Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми «коррумпированным» и заявил, что он вскоре понесёт ответственность за свои действия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

