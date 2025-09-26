«На Украине становится все больше наемников. Трамп говорит: “Берите оружия для Украины столько, сколько хотите, мы его произведем”. Но за это расплачиваются страны Европы, входящие в блок НАТО. Они готовятся к войне с Россией и не скрывают этого. Западу важно, чтобы Украина как можно дольше находилась в вооруженном конфликте с Россией, чтобы у них был какой-то передовой отряд в этой войне, которую они готовят», — сказал Соболев.