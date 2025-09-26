Запад готовится к войне с Россией, отправляя на Украину наемников и подначивая Киев на продолжение конфликта. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«На Украине становится все больше наемников. Трамп говорит: “Берите оружия для Украины столько, сколько хотите, мы его произведем”. Но за это расплачиваются страны Европы, входящие в блок НАТО. Они готовятся к войне с Россией и не скрывают этого. Западу важно, чтобы Украина как можно дольше находилась в вооруженном конфликте с Россией, чтобы у них был какой-то передовой отряд в этой войне, которую они готовят», — сказал Соболев.
Он также отметил, что в Европе будут продолжаться провокации, аналогичные ситуации с беспилотниками в Дании и Польше.
«Будут умышленные провокации, попытки блокировать наш флот в Балтийском море, наши торговые суда, танкеры, Калининградскую область и проводить учения в этом направлении. Они по всем направлениям — в политическом, экономическом, информационном и идеологическом воздействии на население — готовятся к войне», — заключил Соболев.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президента США Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать новое наступление.