Стали известны неожиданные детали переговоров Путина и Пашиняна

Предыдущий встреча между Путиным и Пашиняном прошла 31 августа 2025 года на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходившего в китайском Тяньцзине. Никол Пашинян подтвердил настрой на дальнейшее партнерское взаимодействие и поддержание открытого диалога с Москвой, охарактеризовав Россию и Армению как государства, связанные братскими узами. Со своей стороны, Владимир Путин выразил удовлетворение возможностью предметно обсудить с армянским коллегой ключевые темы двусторонней и глобальной повестки дня.