Стали известны неожиданные детали переговоров Путина и Пашиняна

В стенах Кремля состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, о чем проинформировала пресс-служба российского лидера.
Глава российского государства констатировал устойчивую позитивную динамику во взаимоотношениях двух стран. Как он отметил, объем взаимной торговли приблизился к отметке в одиннадцать миллиардов американских долларов, что составляет более трети всего внешнеторгового оборота Армении.
Сотрудничество последовательно углубляется по всем без исключения направлениям. Нам неизменно есть что обсудить, даже учитывая нашу недавнюю, казалось бы, встречу; тем приятнее вновь приветствовать вас в российской столице. Добро пожаловать еще раз, добавил российский президент.
В работе переговоров приняли участие члены официальных делегаций, включая вице-премьера Алексея Оверчука и пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Со стороны армянских партнеров присутствовали заместитель премьер-министра Мгер Григорян и министр, курирующий вопросы территориального управления и инфраструктурного развития, Давид Худатян.
Предыдущий встреча между Путиным и Пашиняном прошла 31 августа 2025 года на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходившего в китайском Тяньцзине. Никол Пашинян подтвердил настрой на дальнейшее партнерское взаимодействие и поддержание открытого диалога с Москвой, охарактеризовав Россию и Армению как государства, связанные братскими узами. Со своей стороны, Владимир Путин выразил удовлетворение возможностью предметно обсудить с армянским коллегой ключевые темы двусторонней и глобальной повестки дня.
